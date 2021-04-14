В мэрии Ухты объяснили появление на реке в Коми нефтяных пятен

СЫКТЫВКАР, 14 апреля. /ТАСС/. Загрязнения нефтью реки Ухта и ее притоков в Ухтинском районе Республики Коми связаны либо со старыми геологоразведочными скважинами, либо с другими природными причинами. Угрозы водоснабжению города нет, сообщил в среду начальник управления по делам ГО и ЧС администрации города Ухты Владимир Полуянов.

Во вторник в социальных сетях и региональных СМИ была опубликована информация, что загрязнения обнаружили рыбаки на реке Крохаль, притоке реки Ухты. Черные маслянистые пятна, которые видны под тающим снегом и в промоинах, простираются на несколько километров.

"На сегодня источника техногенного мы пока не усматриваем. В основном мы предполагаем, что это нефтепроявления, которые связаны либо с природными выходами со старых скважин геологоразведки, либо с еще какими-то причинами, но все они, вероятнее всего, носят природный характер", - сказал Полуянов в видеокомментарии, который распространила пресс-служба мэрии.

По словам Полуянова, после появления в соцсетях информации о проявлениях нефти на реке Ухта был организован выезд оперативной группы в составе представителей управления ГО и ЧС Ухты, ухтинского комитета охраны окружающей среды, представителей Росприроднадзора. Они обследовали большую акваторию реки Ухта, начали с поселка Водный, где проявления нефти на акватории не обнаружены. Обследована акватория в районе поселка Шудаяг, районы устья реки Ярега, "там тоже оказалось все чисто".

"Проведено обследование в районе реки Чуть, около устья и чуть выше. Примерно в 1,5-2 км выше от устья были обнаружены частичные нефтепроявления от старых скважин, которые мы наблюдаем практически ежегодно весной и осенью. И был обследован район около дачного массива Сосновый бор, где и обнаружены нефтепроявления, которые попали на видео [в соцсетях], а от устья реки Чуть до Соснового бора все чисто", - пояснил Полуянов.

Параллельно с представителями ведомств работали сотрудники структурного подразделения "Лукойл-Коми", нефтешахтного управления "Яреганефть", которые обследовали территорию с аэробота и с квадрокоптера, а также сотрудники территориального производственного предприятия "Лукойл-Ухтанефтегаз", которые намерены выяснить связь с деятельностью их компании, добавил Полуянов.

"На сегодня можно с полной уверенностью говорить, что "Лукойл-Коми" вряд ли причастен к данным нефтепроявлениям. Мы все-таки склоняемся к тому, что река Чуть дала выбросы, которые мы наблюдаем каждый год", - подчеркнул он.

Угрозы водоснабжению нет

Власти оперативно связались с компанией, на чьем лицензионном участке находится одна из старых проблемных нефтескважин. В среду представители этой компании выезжают на обследование, выяснение причин, выработку плана действий. На место также выедет межведомственная комиссия, которая еще раз обследует этот участок и сделает выводы о том, что необходимо предпринять.

"В настоящее время выход на лед крайне затруднен и даже невозможен, поэтому очень прошу население воздержаться от выхода на лед, чтобы что-то посмотреть для себя интересное. Вода, которая поступает для нужд населения Ухты, не берется из реки, берется из [артезианских] скважин. Поэтому угроза для питьевого водоснабжения Ухты в связи с данным фактом отсутствует. Ситуация находится на нашем постоянном контроле, мониторинге, мы надеемся на ее благополучное разрешение в ближайшее время", - подытожил начальник управления.

Как сообщало ранее Минприроды Коми, большое количество бесхозных отработанных углеводородных скважин расположено на территории Усинского, Ижемского, Ухтинского районов, которые потенциально представляют серьезную опасность для окружающей среды. На многих скважинах фиксируются проявления газа и выделение нефтесодержащей жидкости. Некоторые старые скважины расположены по берегам рек на особо охраняемых природных территориях, а также в границах населенных пунктов. По предварительным данным, на территории Коми находится более 4,5 тыс. таких скважин, из них около 2 тыс. находятся в нераспределенном фонде недр, более 150 - на особо охраняемых природных территориях, около 100 - в границах города Ухты.

В апреле 2016 года три старые углеводородные скважины близ ручья Малый Войвож (приток реки Ярега) стали причиной нефтезагрязнения. Их загерметизировали с установкой бетонных тумб.