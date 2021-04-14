В Минюсте заявили о намерении противодействовать НКО, имеющим деструктивные цели

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ обеспечит противодействие некоммерческим организациям, имеющим деструктивные цели. Об этом в среду сообщил на расширенной коллегии министерства глава Минюста Константин Чуйченко.

"[Нам необходимо] обеспечить эффективный мониторинг, контроль и противодействие тем структурам, чья деятельность направлена на деструктивные цели, идущие в разрез с интересами и законодательством Российской Федерации", - сказал министр.

"Инструментарий НКО нередко используется и в деструктивном ключе как механизм оказания незаконного, скрытого воздействия на общественно-политические процессы, нагнетания социальной напряженности, осуществления экстремистской и террористической деятельности", - отметил он.

Чуйченко также сообщил, что будет продолжена работа по систематизации законодательства об иностранных агентах и его разъяснению.

Безбарьерная среда для добросовестных НКО

Министерство юстиции России создаст безбарьерную среду для работы добросовестных некоммеречских организаций. "Принципиально важной и одновременно сложной задачей является обеспечение баланса и безопасности. Нам необходимо предоставить возможность максимально безбарьерной работы для добросовестных НКО, активистов, общественников, чья деятельность приносит реальную пользу обществу и стране", - сказал Чуйченко.

По его словам, "конструктивная работа НКО обладает огромным потенциалом для динамичного развития страны, служит источником гражданских инициатив и эффективным каналом обратной связи между органами государственной власти и обществом". Он напомнил, что с 2015 года Минюстом России развивается институт НКО - исполнителей общественно полезных услуг, которым предоставляется право на приоритетное получение мер поддержки. На сегодняшний день в соответствующем реестре содержатся сведения о 826 организациях. "Отмечу тот импульс, который получила данная работа в 2020 году: за прошедший год реестр пополнился сведениями о 578 организациях, фактически увеличившись на 70%", - сказал Чуйченко.

Он сообщил, что одним из направлений деятельности Минюста на этот год должно стать совершенствование регулирования в области некоммерческого сектора. "Уже сейчас встречаются случаи, когда коммерческая деятельность прикрывается ложной благотворительностью. Существует проблема недобросовестной конкуренции, остро стоит вопрос защиты наименования и символики НКО. Также следует обратить внимание на вопросы корпоративного управления НКО и совершения сделок", - отметил министр.

"Хотел бы еще раз отметить, что основная наша задача - сделать все для добросовестных общественников, ввести цифровые сервисы, дать предельно понятный алгоритм действий для тех, кто хочет заниматься общественной и волонтерской работой (как создать организацию, какие документы собрать, как оформить отчет). Не должно быть препятствий и какого-либо дискомфорта у тех наших граждан, которые хотят заниматься общественной работой на благо России", - подчеркнул глава Минюста.