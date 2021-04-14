Путин считает важным принять закон об охране кораблей, затонувших во время войны

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым ускорить принятие закона о государственной охране подводных объектов, к которым относятся затонувшие во время Великой Отечественной войны корабли.

"Сейчас в Госдуме этот вопрос изучается, попробую с коллегами договориться о том, чтобы они поактивнее взялись за решение этого вопроса", - сказал глава государства в среду на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО). На его взгляд, "эта проблема, которая требует решения, она носит и исторический, и научный характер, и мемориальный".

"У нас во время Великой Отечественной войны в ходе боевых действий советский флот потерял достаточно много кораблей - около 900 кораблей было потеряно и свыше миллиона различных лодок, 1700-1800 различных судов обеспечения, многие корабли и подводные лодки затонули с экипажами, по морской традиции - это места захоронения", - отметил президент. Он добавил, что во многих случаях неизвестны места, где затонули корабли. "Это большая работа, требующая очень внимательного к ней отношения: Нужно определить районы, порядок обследования, порядок и правила морского подводного туризма", - подчеркнул Путин.

Он обещал, что власти обратят внимание на данную тему, чтобы в ближайшее время принять соответствующий закон.