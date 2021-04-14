Шойгу рассказал, как пришлось отгонять белого медведя от места всплытия подлодки в Арктике

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу рассказал, что в одном из мест всплытия подлодок в ходе экспедиции Северного флота "Умка-2021" в Арктике пришлось отгонять белого медведя.

По его словам, на месте всплытия были поставлены специальные вешки. "Надо отдать должное, всплыли в назначенное время. К одной из этих вешек... докопался до нее медведь и долго ходил вокруг нее. Вынуждены были отгонять", - сообщил президент РГО перед заседанием попечительского совета.

Он отметил, что у Минобороны есть соответствующие кадры.

Поднимая тему охраны редких видов животных, Шойгу подчеркнул, что РГО продолжает проект защиты снежных барсов, который курирует президент Владимир Путин. Как рассказал Шойгу, глава государства созванивался с президентами стран, где обитают эти животные, в результате двух барсов перевезли в Саяно-Шушенский заповедник.

По словам президента РГО, у барсов уже появились первые котята. "Хотя я бы так по внешнему виду их не назвал, там только хвост полтора метра у котенка. Мы рады тому, что они прижились и ареал их обитания становится шире и больше. То же самое касается белых медведей", - сказал Шойгу.

Комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021" стартовала 20 марта в районе архипелага Земля Франца-Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом, и завершилась на прошлой неделе. В ходе нее впервые в истории российского Военно-морского флота было выполнено всплытие из-подо льда трех атомных подводных лодок в ограниченном районе радиусом 300 метров, а также состоялся полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса.