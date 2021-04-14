Путин заявил, что Русское географическое общество в пандемию не прекращало работу

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Русское географическое общество (РГО) даже в условиях пандемии коронавируса не прекращало работу, не откладывало экспедиции и полевые исследования. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета РГО.

Глава государств отметил, что из-за пандемии в 2020 году не состоялась традиционная встреча совета. "Эпидемия и связанные с ней вынужденные, но столь необходимые ограничения и санитарные меры совпали со 175-летием РГО, которое отмечалось в прошлом, 2020 году. Но особо отмечу, что несмотря ни на что, обширную программу, намеченную на этот важный, знаковый год, географическое общество постаралось выполнить максимально возможно, в целом не прерывало свою работу", - сказал Путин.

Он отмети л, что члены РГО участвовали и участвуют в волонтерском движении, в акциях взаимопомощи, "и при этом в этот непростой для всей страны период Русское географическое общество продолжает воплощать в жизнь свои планы и идеи". "Вы не стали откладывать экспедиции, полевые исследования, издавали книги и снимали новые фильмы. Очень интересные, хочу сказать. Отмечу и просветительские проекты, которые РГО реализовало в том числе в формате онлайн", - добавил глава государства.

В режиме онлайн, напомнил Путин, прошел и очередной съезд РГО, "его участники обсудили и приняли все решения, необходимые для дальнейшего развития, в частности, определили, кто будет возглавлять те или иные направления работы географического общества в последующие пять лет". Путин в связи с этим поздравил министра обороны Сергея Шойгу с переизбранием на пост президента организации.

Путин особо отметил неизменно внимательное, неравнодушное отношение к Русскому географическому обществу членов попечительского совета, их постоянное участие в его жизни. "Значительное число научных достижений, ярких инициатив, которые в последние годы стали реальностью, были реализованы, стали таковыми именно благодаря вам, вашей поддержке. Ваша помощь - искренняя, от души. Она основана на глубоком понимании всей значимости деятельности Русского географического общества и его энтузиастов для нашей страны, для всего общества", - добавил глава государства.