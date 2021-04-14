Родительские комитеты планируют привлечь к контролю за качеством горячего питания в школах

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство просвещения подготовит регламент того, как родительские комитеты могут контролировать качество горячего питания в школах к 1 сентября. Об этом заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко в эфире "Прямая линия. Обратная связь" на тему: "Качество питания в школах" на площадке ОНФ.

"Мы с коллегами подготовим абсолютно минимальный типовой регламент того, что нужно сделать, чтобы родительские комитеты и законные представители детей могли попасть в образовательные учреждения, и каким образом они могут участвовать в работе по контролю и организации питании учеников", - сказал он.

По словам замминистра, регламент должен быть разработан тем муниципалитетом, который выступил учредителем образовательной организации: "Где этого порядка нет, мы проконтролируем обязательно, чтобы он был. Мы с коллегами недавно провели большой семинар-совещание двухдневный с приглашением региональных заместителей министров образования, которые отвечают за этот вопрос по подключению большого количества людей в регионах, проговорили ключевые вопросы по качеству питания и дали соответствующие поручения, чтобы к 1 сентября соответствующие стандарты, регламенты и порядки были разработаны".

В ходе обсуждения Дмитрий Глушко также назвал основные проблемы в сфере организации школьного питания: человеческий фактор, кадровый состав и технологическое переоснащение. "Одна из проблем - это человеческий фактор. И в этой системе, видимо, можно только контрольными или карательными мероприятиями что-то исправить. Второе - это кадровый состав. Я слышу и знаю, что в отдельных школах есть люди, которые в принципе не имеют образования, которое бы позволило бы им работать в пищеблоке. Очень важно этим вопросом кадровым также заниматься. Третий вопрос - это технологическое переоснащение", - сказал он.

Как ранее отмечал президент РФ Владимир Путин во время посещения координационного центра правительства РФ, возможность контроля за качеством горячего питания в школах должны получить родительские комитеты. Роспотребнадзор, по словам Путина, со своей стороны проведет дополнительное обследование учебных учреждений, так как "какие-то школы пока не готовы".