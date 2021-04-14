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Пандемия COVID-19
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Роспотребнадзор разрешил въезжающим из ЕАЭС доказывать отсутствие COVID-19 в приложении

Это приложение называется "Путешествую без COVID-19"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Граждане стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прилетающие в Россию из Армении, Белоруссии и Киргизии, смогут подтвердить наличие отрицательного теста на коронавируса с помощью приложения "Путешествую без COVID-19". Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

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"Граждане государств - членов Евразийского экономического союза, которые въезжают в Российскую Федерацию из Республики Армения, Республики Белоруссия и Киргизской Республики через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, определенные правительством Российской Федерации, подтверждают наличие отрицательного результата исследования на СOVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения "Путешествую без СOVID-19", - говорится в документе, опубликованном в среду на официальном портале правовой информации.

Ранее правительство РФ решило сделать применение приложения, запущенного в тестовом режиме до 1 апреля, бессрочным и распространить его действие на прилетающих с территории Киргизии. По оценке вице-премьера РФ Алексея Оверчука, оно "показала себя эффективным инструментом".

Теги
АрменияБелоруссияКиргизияРоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия COVID-19Оверчук, Алексей Логвинович
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