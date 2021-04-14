Мишустин осмотрел городскую больницу в Дербенте

ДЕРБЕНТ /Дагестан/, 14 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил в среду во время рабочей поездки в Дагестан центральную городскую больницу в Дербенте. В этот город премьер прилетел на вертолете из Махачкалы.

Глава правительства осмотрел приемное отделение и операционное отделение, в котором сейчас идет реконструкция, и обсудил с руководством учреждения дооснащение клиники медицинским оборудованием. В частности, речь идет об артроскопических стойках и ангиографических установках. Глава кабмина пообещал, что необходимые средства будут выделены.

Кроме того, премьер побеседовал "на ногах" с персоналом больницы и сотрудниками скорой помощи Дербента. Исполняющий обязанности старшего врача скорой помощи города Руслан Семендаров рассказал главе правительства, что в настоящее время автомобильный парк изношен и устарел. По его словам, на балансе станции есть только 29 машин, из которых 15 выработали свой ресурс. При этом станция обслуживает 255 тыс. человек.

"Мы помогаем активно. Буквально недавно трем регионам помогли, закупали [машины] скорой помощи, - ответил на это Мишустин. - Я думаю, мы решим этот вопрос. Все это поддержат, включая министра здравоохранения".

Премьер также пообещал помочь больнице с предоставлением необходимого оборудования и поблагодарил ее сотрудников за работу.

"Отдельно хочу сказать спасибо всем врачам, вашему коллективу за работу во время пандемии. Коронавирусная инфекция, к сожалению, пока не ушла. Но тот героический труд, который проделали наши врачи, медсестры, водители скорой помощи, все сотрудники, которые так или иначе были задействованы в здравоохранении, достойны самых добрых слов, - сказал премьер. - Вы знаете, как к этому относится государство. Президентские стимулирующие выплаты продолжаются. Я очень надеюсь, что мы справимся совместно с этой бедой".

О больнице

Дербентская центральная городская больница расположена в здании 1975 года постройки. Медучреждение на 586 коек оказывает многопрофильную медицинскую помощь, в том числе как травмоцентр.