Эксперт сообщил, что число дальневосточных леопардов за девять лет выросло в три раза

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Численность дальневосточных леопардов, популяция которых обитает только в Приморье, за девять лет увеличилась в три раза - до 110 особей. Об этом в среду заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель наблюдательного совета АНО "Дальневосточные леопарды" Сергей Иванов.

В 2012 году, когда в мире осталось около 35 особей дальневосточного леопарда, в Приморском крае по указу премьер-министра РФ Владимира Путина был учрежден национальный парк "Земля леопарда". Нацпарк находится на особо охраняемой природной территории, где запрещена охота на копытных - кормовую базу самой редкой крупной кошки планеты.

"Мы их [дальневосточных леопардов] спасли, их сейчас примерно 110 особей на относительно маленькой территории - 362 га. А кроме того, с тех пор, как мы организовали сам нацпарк, на территории нацпарка поселилось 23 тигра, которых раньше в этом месте никогда не было", - сказал Иванов.

Национальный парк "Земля леопарда" находится на юго-западе Приморского края , это единственное в мире место, где в естественной среде обитает популяция дальневосточного леопарда . Сам леопард является самой редкой крупной кошкой в мире и занесен в Красную книгу.