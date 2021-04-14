Песков заявил, что вакцинация не повлияет на рабочий график Путина

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Рабочий график президента России Владимира Путина не претерпит изменений в связи с вакцинацией главы государства от коронавируса. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет", - сказал он на вопрос, будет ли изменен график Путина после того, как тот сделал прививку вторым компонентом вакцины.

"Прямо сейчас <...> я сделал вторую прививку", - сообщил глава государства на заседании попечительского совета Русского географического общества. "Надеюсь, что все будет хорошо, - сказал он. - Даже не то, что надеюсь, уверен в этом".

Путин выразил надежду, что другие участники заседания тоже последуют его примеру, в том числе из заботы о себе и своих близких.

Первый компонент вакцины президент получил 23 марта. Каким именно препаратом воспользовался Путин, ни он сам, ни его представители намеренно не сообщали, объясняя, что все три отечественные вакцины являются эффективными и безопасными. Глава государства рассказывал, что после первой прививки чувствовал себя хорошо, лишь несколько дней ощущал легкий дискомфорт в левом плече. О планах пройти вакцинацию он сообщил сам в конце марта.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" Центра имени Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром имени Чумакова РАН. Все три вакцины двухкомпонентные. По данным ТАСС-Досье, повторная вакцинация другим вектором "Спутника V" производится через 21 день, "Эпиваккорону" вводят двукратно с интервалом не менее 14-21 дня, "Ковивак" вводится с интервалом в 14 дней.