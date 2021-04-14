МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал вакцинироваться от коронавируса и тех граждан, кто уже перенес COVID-19. Кадры беседы главы государства с журналистами, в ходе которой он прокомментировал свое состояние после второй прививки от нового заболевания, показал в среду телеканал "Россия-24" .

Глава государства спросил у своего собеседника, привился ли он. Журналист ответил, что ранее переболел.

"Надо будет посмотреть, как будет у вас развиваться ситуация с титрами. И даже тем людям, которые переболели, но у которых титры исчезают, показано прививку сделать", - сказал президент. "Сделаю", - пообещал журналист. "Правильно, - ответил Путин. - Берегите себя и своих близких, это не пустая фраза, не пустые слова".

Путин рассказал, что вторая прививка от коронавируса прошла без побочных явлений, после первого компонента появился "хороший иммунный ответ".