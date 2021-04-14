Лукашенко: Минск готов поставлять Баку вакцины от коронавируса собственного производства

МИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Белоруссия готова экспортировать в Азербайджан выпускаемые в республике по российским технологиям вакцины против коронавируса. Об этом заявил в среду президент республики Александр Лукашенко по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

"Это было воспринято не только положительно, но и с определенной надеждой", - сказал глава государства, слова которого приводит агентство БелТА. По словам Лукашенко, в Белоруссии начинается массовая вакцинация населения, для этих целей будут использоваться созданные в стране по российским технологиям препараты. Однако весь объем произведенных вакцин Белоруссия применить не сможет, поэтому их "готовы экспортировать, в том числе и в Азербайджан", добавил он.

По словам Лукашенко, Белоруссия и Азербайджан также договорились развивать экономические отношения между странами, делиться технологиями и создавать совместные предприятия. Большой потенциал для сотрудничества белорусская сторона видит в промышленности, сельском хозяйстве, информационных технологиях, в научно-технической и военно-промышленной сферах.

В Белоруссии начали совместное производство российского препарата "Спутник V", первую промышленную партию вакцины выпустят в середине апреля.