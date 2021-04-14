Конюхов впервые в мире пересечет Тихий океан на катамаране на солнечных батареях

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Федор Конюхов намерен первым в мире пересечь Тихий океан на катамаране с электрической силовой установкой, оборудованном солнечными батареями российского производства. Об этом сообщила в среду пресс-служба путешественника.

Старт перехода запланирован на декабрь 2021 года из портового города Вальпараисо (Чили), местом финиша выбран порт Брисбен в Австралии. В автономном плавании Конюхову предстоит преодолеть 9 тыс. морских миль (более 16,5 тыс. км), путешественник проведет в одиночестве в открытом океане более 100 дней. "Ревущие сороковые широты южного Тихого океана требуют внимательного изучения прогнозов погоды и тщательного выбора стартового окна, - цитирует Конюхова пресс-служба. - Необходимо дождаться обширного антициклона с солнечной погодой и умеренным ветром. Такие условия позволят безопасно отойти от побережья Южной Америки".

Подготовка к экспедиции, отметил путешественник, проходит в сложное время. "Мы ждем открытия границ, чтобы выехать в Великобританию, где собирается катамаран, и принять участие в работе. Надеюсь, сможем сделать это, как только ситуация стабилизируется", - добавил он, признавшись, что очень скучает по океанским просторам.

Катамаран на солнечной энергии

Катамаран NOVA длиной 11 и шириной 7 м способен развить скорость до 5-7 узлов. Его силовая установка полностью электрическая и не загрязняет океан и атмосферу, а солнечные модули общей площадью 66 квадратных метров произведены российской компанией "Хевел", сообщает пресс-служба. Корпус судна водоизмещением 2,2 т также изготовлен из российских композитных материалов на основе углеродного волокна компании Umatex.

"Это первое морское судно океанского класса под российским флагом, которое может работать и в беспилотном режиме. Продолжительность автономного плавания достигает полугода, дальность без ограничений. Современные технологии позволяют вести различные наблюдения, осуществлять фото и видеосъемку, забор проб воды и проводить измерения без участия человека", - приводит пресс-служба слова руководителя экспедиционного штаба Оскара Конюхова.

NOVA, добавил он, может работать даже в сложнейших природных условиях и зонах техногенных катастроф. Солнечная энергия, по его словам, будет использована и в проекте "Альбатрос: беспосадочный полет вокруг света".

Катамаран спроектировал британский дизайнер Фил Моррисон, который уже создал три весельные лодки для переходов Конюхова через Атлантику и Тихий океан. Ходовые испытания судна, по предварительной информации, назначены на июль.

Экологическая миссия

Во время перехода Федор Конюхов будет вести видеодневник и проводить экологический мониторинг океана на наличие пластиковых отходов в морской воде. Его судно оснастят специальной установкой, позволяющей улавливать микрочастицы пластика размером от 200 мкм до 1,5 мм и более. Собранные образцы и видеоматериалы, рассказали в пресс-службе, будут переданы для изучения и интерпретации научному партнеру экспедиции - Институту океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук.

Федор Конюхов - российский путешественник и исследователь, совершивший пять одиночных кругосветных плаваний. Он 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи вершинах мира. С 1992 года по 1997 год Конюхов покорил Эльбрус, Эверест, Аконкагуа, Килиманджаро, массив Винсон, пики Косцюшко и Мак-Кинли.