Как выбрать и хранить электросамокат. И что может произойти, если делать это неправильно

В Москве начался сезон электросамокатов. Если вы задумались о том, чтобы не пользоваться прокатами, а купить свой самокат, то почитайте нашу инструкцию, как его выбрать и безопасно хранить.
На что обратить внимание при покупке самоката?
К самокату должно прилагаться три документа:
- инструкция,
- гарантийный талон,
- сертификат качества.
"Если вы покупаете электросамокат на рынке без документов или с неполным пакетом документов, рискуете получить некачественный гаджет с некачественным аккумулятором и проводкой", — говорит Глеб Белорусцев, руководитель направления компании-производителя Hoverbot.
Цена нормального электросамоката, по его словам, не должна быть ниже 15 тыс. рублей, а большинство девайсов популярных брендов стоят от 20 тыс. "Если электросамокат стоит 8–10 тыс. рублей и это не акция от сети магазинов, вы не получите хорошего качества", — добавляет он.
И еще у некоторых самокатов есть дисплей, на котором появляется предупреждение, если что-то идет не так, допустим, перегревается аккумулятор.
Где покупать электросамокат? И какой модели?
Лучше выбирать самокат от известного производителя, который поставляет их по всему миру.
"Это самокаты от Xiaomi, Ninebot, Minimotors, E-TWOW и других известных брендов. Самокат от неизвестного и мелкого производителя может уступать, в том числе и по безопасности конструкции", — говорит Владимир Лаврулин, руководитель сообщества "Электро.Клуб".
За покупкой нужно идти в специализированный магазин. В сетевых гипермаркетах с разнообразными спортивными товарами чаще продаются дешевые электросамокаты низкого качества.
"Важно выбрать официальный магазин, где продаются оригинальные модели, — уточняет Лаврулин. — Магазинов с подделками хватает. Посоветуйтесь с людьми, которые хорошо разбираются в электросамокатах, почитайте форумы сообществ. А после того, как определились с выбором, поищите информацию, по каким признакам отличить оригинал выбранной модели от подделки".
Как правильно хранить электросамокат?
Хранить нужно в соответствии с инструкцией.
"В инструкции к нашему самокату идет уточнение — при температуре не выше +50 °C и не ниже –20 °C, — приводит пример Глеб Белорусцев. — Хранить на балконе надо с особой осторожностью, летом он будет перегреваться при попадании прямых солнечных лучей, а зимой замерзнет. Больше подойдет кладовка или отапливаемый гараж. Еще в помещении не должна быть высокая влажность".
Если все-таки приходится держать электросамокат в холодном помещении при минусовой температуре, его нужно регулярно ставить на зарядку.
"Если храните самокат при температуре ниже нуля, необходимо заряжать его минимум раз в 30 дней. А не раз в два месяца, как при хранении в теплом помещении", — уточняет Белорусцев.
Какие могут быть проблемы, если хранить неправильно?
Два года назад в московской квартире взорвался аккумулятор электросамоката. Взрыв вызвал пожар и оставил трещину в стене. Это не единичный случай. Такое происходит, хотя и редко. На YouTube можно найти видео возгорания самоката, стоящего на зарядке в неизвестной квартире. В комментариях пользователи делятся лайфхаками вроде: "Оставляю электросамокат в чугунной ванне, если надолго уезжаю из дома". Похожий случай был в Белоруссии. А три года назад в Краснодаре электросамокат загорелся в пустой квартире.
Из-за чего могут возникнуть опасные ситуации?
Потенциально источники опасности — это аккумулятор и проводка.
"Вы катаетесь под дождем или по глубоким лужам, у вашего электросамоката недостаточная герметичность, внутрь попадает вода. Вы приносите его домой, ставите на зарядку, и здесь происходит короткое замыкание", — приводит пример Александр Нилов, организатор движения городских самокатов Let's kick.
Проблема может возникнуть из-за механического повреждения аккумулятора, а также при непрофессиональном ремонте или тюнинге самоката лицами без должного опыта.
Чем дороже самокат, тем он безопаснее?
Нет, нельзя сказать, что электросамокат за 100 тыс. рублей однозначно безопаснее, чем модель вдвое дешевле.
У дорогого девайса будет мощный аккумулятор, который позволит заряжать его быстрее, а кататься дольше.
Участники пабликов для владельцев самокатов сейчас обсуждают, что электросамокат, взорвавшийся в московской квартире, был недешевым. На фотографиях большой и мощный гаджет, такой может стоить под сотню тысяч рублей. И даже если это китайская подделка — ее цена порядка 50 тыс. рублей.
Анастасия Акулова