Как выбрать и хранить электросамокат. И что может произойти, если делать это неправильно

К самокату должно прилагаться три документа:

инструкция,

гарантийный талон,

сертификат качества.

"Если вы покупаете электросамокат на рынке без документов или с неполным пакетом документов, рискуете получить некачественный гаджет с некачественным аккумулятором и проводкой", — говорит Глеб Белорусцев, руководитель направления компании-производителя Hoverbot.

Цена нормального электросамоката, по его словам, не должна быть ниже 15 тыс. рублей, а большинство девайсов популярных брендов стоят от 20 тыс. "Если электросамокат стоит 8–10 тыс. рублей и это не акция от сети магазинов, вы не получите хорошего качества", — добавляет он.

И еще у некоторых самокатов есть дисплей, на котором появляется предупреждение, если что-то идет не так, допустим, перегревается аккумулятор.