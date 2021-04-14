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Как выбрать и хранить электросамокат.
Как выбрать и хранить электросамокат.
Как выбрать и хранить электросамокат.
Как выбрать и хранить электросамокат.
Как выбрать и хранить электросамокат.
6 карточек

Как выбрать и хранить электросамокат. И что может произойти, если делать это неправильно

© Валерий Матыцин/ТАСС

В Москве начался сезон электросамокатов. Если вы задумались о том, чтобы не пользоваться прокатами, а купить свой самокат, то почитайте нашу инструкцию, как его выбрать и безопасно хранить.

На что обратить внимание при покупке самоката?

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К самокату должно прилагаться три документа:

  • инструкция,
  • гарантийный талон,
  • сертификат качества.

"Если вы покупаете электросамокат на рынке без документов или с неполным пакетом документов, рискуете получить некачественный гаджет с некачественным аккумулятором и проводкой", — говорит Глеб Белорусцев, руководитель направления компании-производителя Hoverbot.

Цена нормального электросамоката, по его словам, не должна быть ниже 15 тыс. рублей, а большинство девайсов популярных брендов стоят от 20 тыс. "Если электросамокат стоит 8–10 тыс. рублей и это не акция от сети магазинов, вы не получите хорошего качества", — добавляет он.

И еще у некоторых самокатов есть дисплей, на котором появляется предупреждение, если что-то идет не так, допустим, перегревается аккумулятор.

Где покупать электросамокат? И какой модели?

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Лучше выбирать самокат от известного производителя, который поставляет их по всему миру.

"Это самокаты от Xiaomi, Ninebot, Minimotors, E-TWOW и других известных брендов. Самокат от неизвестного и мелкого производителя может уступать, в том числе и по безопасности конструкции", — говорит Владимир Лаврулин, руководитель сообщества "Электро.Клуб".

За покупкой нужно идти в специализированный магазин. В сетевых гипермаркетах с разнообразными спортивными товарами чаще продаются дешевые электросамокаты низкого качества.

"Важно выбрать официальный магазин, где продаются оригинальные модели, — уточняет Лаврулин. — Магазинов с подделками хватает. Посоветуйтесь с людьми, которые хорошо разбираются в электросамокатах, почитайте форумы сообществ. А после того, как определились с выбором, поищите информацию, по каким признакам отличить оригинал выбранной модели от подделки".

Как правильно хранить электросамокат?

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Хранить нужно в соответствии с инструкцией.

"В инструкции к нашему самокату идет уточнение — при температуре не выше +50 °C и не ниже –20 °C, — приводит пример Глеб Белорусцев. — Хранить на балконе надо с особой осторожностью, летом он будет перегреваться при попадании прямых солнечных лучей, а зимой замерзнет. Больше подойдет кладовка или отапливаемый гараж. Еще в помещении не должна быть высокая влажность".

Если все-таки приходится держать электросамокат в холодном помещении при минусовой температуре, его нужно регулярно ставить на зарядку.

"Если храните самокат при температуре ниже нуля, необходимо заряжать его минимум раз в 30 дней. А не раз в два месяца, как при хранении в теплом помещении", — уточняет Белорусцев.

Какие могут быть проблемы, если хранить неправильно?

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Два года назад в московской квартире взорвался аккумулятор электросамоката. Взрыв вызвал пожар и оставил трещину в стене. Это не единичный случай. Такое происходит, хотя и редко. На YouTube можно найти видео возгорания самоката, стоящего на зарядке в неизвестной квартире. В комментариях пользователи делятся лайфхаками вроде: "Оставляю электросамокат в чугунной ванне, если надолго уезжаю из дома". Похожий случай был в Белоруссии. А три года назад в Краснодаре электросамокат загорелся в пустой квартире.

Из-за чего могут возникнуть опасные ситуации?

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Потенциально источники опасности — это аккумулятор и проводка.

"Вы катаетесь под дождем или по глубоким лужам, у вашего электросамоката недостаточная герметичность, внутрь попадает вода. Вы приносите его домой, ставите на зарядку, и здесь происходит короткое замыкание", — приводит пример Александр Нилов, организатор движения городских самокатов Let's kick.

Проблема может возникнуть из-за механического повреждения аккумулятора, а также при непрофессиональном ремонте или тюнинге самоката лицами без должного опыта. 

Чем дороже самокат, тем он безопаснее?

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Нет, нельзя сказать, что электросамокат за 100 тыс. рублей однозначно безопаснее, чем модель вдвое дешевле.

У дорогого девайса будет мощный аккумулятор, который позволит заряжать его быстрее, а кататься дольше.

Участники пабликов для владельцев самокатов сейчас обсуждают, что электросамокат, взорвавшийся в московской квартире, был недешевым. На фотографиях большой и мощный гаджет, такой может стоить под сотню тысяч рублей. И даже если это китайская подделка — ее цена порядка 50 тыс. рублей.

Анастасия Акулова

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