Полпред в ЮФО призвал уделять больше внимания поддержке жителей Крыма в условиях санкций

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Властям Крыма следует уделять больше внимания социальной и моральной поддержке жителей полуострова в условиях западных санкций и попыток торговой, финансовой, транспортной, энергетической и водной блокад региона, заявил полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

"Благодаря принимаемым мерам, общественно-политическая ситуация в Крыму на сегодня достаточно устойчива", - сказал Устинов в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на полуострове, которое провел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Вместе с тем, по словам Устинова, "в условиях санкционного давления, попыток торговой, финансовой, транспортной, энергетической и водной блокад Крыма необходимо больше внимания уделять социальной и морально-психологической поддержке местного населения".

"Особенно востребована эффективная, адресная работа с молодежью", - отметил полпред.