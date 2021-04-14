Архангельский областной суд отменил приговор экс-главе регионального УФНС

АРХАНГЕЛЬСК, 14 апреля. /ТАСС/. Архангельский областной суд в среду отменил обвинительный приговор экс-руководителю областного управления Федеральной налоговой службы Сергею Родионову из-за допущенных процессуальных нарушений, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Архангельский областной суд отменил приговор из-за процессуальных нарушений. Дело вновь направлено в Октябрьский районный суд", - сказали в пресс-службе.

Октябрьский районный суд 1 февраля 2021 года приговорил бывшего руководителя управления ФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Родионова к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 28 млн рублей за взяточничество. Октябрьский районный суд города Архангельска вновь рассмотрит дело в отношении Родионова в ином составе суда.

В отношении подсудимого избрана ранее действовавшая мера пресечения - домашний арест, условия которого он не нарушал. Домашний арест установлен до 6 июля 2021 года.

По мнению государственного обвинителя, обжаловавшего приговор, суд первой инстанции назначил осужденному чрезмерно мягкое наказание. Защитник Родионова полагал, что назначенное наказание является чрезмерно суровым, также суд, по его мнению, допустил нарушения процедуры уголовного судопроизводства.

Судебная коллегия областного суда пришла к выводу, что суд первой инстанции нарушил процедуру уголовного судопроизводства. Он должен был рассмотреть дело в общем порядке, поскольку подсудимый и его защитник возражали против обстоятельств, приведенных в обвинении, как в суде первой инстанции, так и при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции. В соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, рассмотрение дела в особом порядке возможно только при полном согласии подсудимого с предъявленным обвинением.