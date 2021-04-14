На Украине устроят авиаэкскурсию над Чернобылем по случаю 35-летия аварии на АЭС

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) организует специальный рейс "Полет над Киевом и Чернобылем". Полет будет приурочен к 35-й годовщине аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) и пройдет накануне этой даты, 25 апреля, сообщается в среду на официальном сайте авиакомпании.

"По случаю 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) приглашает воспользоваться возможностью и побывать на уникальном рейсе "Полет над Киевом и Чернобылем", который состоится накануне годовщины - 25 апреля", - говорится в сообщении.

Пассажиры спецрейса пролетят самолетом Embraer-195 на высоте 900 м над Киевом и Чернобылем и увидят города с разных ракурсов, а также услышат исторические факты об аварии на АЭС, обещают в МАУ. Стоимость экскурсии составит 2 970 гривен ($106).

26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС при плановой остановке одного из энергоблоков произошел взрыв реактора РБМК-1000. В результате выброса радиоактивных материалов около 600 человек из числа персонала станции и пожарных получили высокие дозы облучения, 28 из них умерли в течение года. Радиоактивному загрязнению подверглось более 200 тыс. кв. км территории СССР. Катастрофа на ЧАЭС стала крупнейшей в истории атомной энергетики, в ликвидации ее последствий участвовали более 600 тыс. человек.