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Пандемия COVID-19
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Армения договорилась с Россией о приобретении 1 млн доз вакцины "Спутник V"

Власти республики заявили, что теперь считают возможным до конца 2021 года вакцинировать до 20% населения

ЕРЕВАН, 14 апреля. /ТАСС/. Армения и РФ на высоком уровне достигли соглашения о приобретении Ереваном 1 млн доз российской вакцины "Спутник V". Об этом в среду в парламенте республики заявила министр здравоохранения Анаит Аванесян.

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"Хочу отметить, что есть договоренность на высоком уровне о приобретении 1 млн доз вакцины "Спутник V" из РФ. Учитывая другие договоренности, мы считаем возможным до конца года вакцинировать до 20% населения", - отметила она.

В республике уже начали делать прививки российским препаратом "Спутник V", 15 тыс. доз которого недавно прибыли в страну. Вакцинацию получают медработники, люди с хроническими заболеваниями, сотрудники социальных учреждений и проживающие в них в возрасте от 18 до 55 лет.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" заявил, что Ереван нуждается в поставке примерно 1 млн доз этого препарата.

Между тем ситуация с распространением коронавируса в республике продолжает оставаться напряженной. Ежедневно фиксируется по несколько сотен новых случаев инфицирования, а нередко суточный прирост превышает 1 тыс. По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Армении достигло 205 128 (примерно 7% населения), от вызванных инфекцией осложнений умерли 3 794 человека.

С 11 сентября 2020 года в Армении введен карантин. В стране действует масочный режим, при этом работают все организации, торговые центры и рестораны, а также общественный транспорт. В середине марта Пашинян призвал сограждан строже соблюдать противоэпидемические меры.

Теги
АрменияРоссияПашинян, Никол ВоваевичПандемия COVID-19
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