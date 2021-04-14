В Словакии заявили, что попросят Венгрию помочь с изучением "Спутника V"

ПРАГА, 14 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский намерен в среду подписать обращение республики к властям Венгрии с просьбой помочь в исследовании и проведении квалифицированной экспертной оценки российской вакцины от коронавируса "Спутник V", первая партия которой поступила в Словацкую Республику 1 марта.

"Образцы поступившей к нам российской вакцины готовы к отправке в Венгрию, - приводит слова главы Минздрава Словацкое радио. - Экспертная оценка, которую "Спутнику V" выдаст [расположенная в этой стране специализированная лаборатория, входящая в европейскую сеть Official Medicines Control Laboratory], будет для нас решающей в принятии решения об использовании препарата [в республике]. Официальный документ с просьбой [к венгерским властям помочь с изучением вакцины] может быть мною подписан еще сегодня".

Ленгварский также выразил надежду на то, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) в ближайшие сроки завершит исследования "Спутника V". В этом случае, по его словам, российская вакцина немедленно начнет использоваться в Словакии.

Приобретение вакцины "Спутник V", незарегистрированной в Евросоюзе, вызвало правительственный кризис в Словакии. В результате него инициировавший покупку препарата лидер правоцентристской партии "Обычные люди и независимые личности" Игор Матович был вынужден освободить пост главы кабмина и переместиться в кресло вице-премьера.