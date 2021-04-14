Минюст в 2021 году подготовит закон о службе пробации и поправки в закон об ОНК

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции России в этом году разработает законопроект о создании службы пробации, а также поправки в закон об общественных наблюдательных комиссиях. Об этом сообщил министр юстиции Константин Чуйченко на расширенной коллегии Минюста.

Создание системы пробации - структуры, призванной работать с освободившимися из мест заключения бывшими осужденными, в том числе в оказании им помощи в поиске работы и решении других социальных вопросов, необходимо, чтобы снизить рост рецидивной преступности. Согласно данным ФСИН, примерно треть из отбывающих наказание в колониях попадают туда в третий и более раз.

"За текущий год нужно закрепить институт пробации на законодательном уровне, разработать и внести соответствующий закон, а также организационно подготовить ФСИН для координации уголовно-исполнительных инспекций [на которые предлагается возложить полномочия службы пробации]", - отметил министр. Разработка закона "О системе пробации в Российской Федерации" обоснована актуальностью проблем, связанных с ресоциализацией и социальной адаптацией освободившихся осужденных, подчеркнул он.

Кроме того, по словам Чуйченко, в текущем году запланирована разработка законопроекта, направленного на повышение эффективности общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. Глава Минюста не конкретизировал содержание готовящихся поправок, но сообщил, что "здесь, в том числе речь идет о совершенствовании порядка формирования и деятельности общественных наблюдательных комиссий".