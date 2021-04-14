В России появится упрощенный порядок взыскания штрафов с водителей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Служба судебных приставов РФ уже в этом году должна перейти на упрощенный порядок взыскания штрафов с водителей. Об этом сообщил на расширенной коллегии Минюста глава ведомства Константин Чуйченко.

Введение упрощенного порядка исполнения требований по штрафам за правонарушения в области дорожного движения он назвал в числе основных задач подведомственной Минюсту Федеральной службы судебных приставов на этот год.

Упрощенный механизм исполнения постановлений о назначении административных штрафов на суммы, не превышающие 10 тыс. рублей, предполагает, что приставы будут получать постановления в электронном виде и проводить взыскание, не возбуждая исполнительного производства (в автоматическом режиме за счет средств, находящихся на счетах должника в банке и иной кредитной организации). Ранее в ФССП пояснили, что исключение процедуры возбуждения исполнительного производства не означает автоматического списания без предварительного уведомления должника.

Среди других задач ФССП на этот год министр назвал создание реестра, содержащего сведения об исполнительных документах, внедрение оперативного уведомления лиц, участвующих в исполнительном производстве, исключение случаев ошибочной идентификации граждан путем обязательного указания страхового номера индивидуального лицевого счета и упрощение процедуры признания налоговой задолженности безнадежной.