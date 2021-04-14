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Путин проведет 15 апреля совещание по качеству и доступности госуслуг

Совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив пройдет в режиме видео-конференц-связи, сообщили в пресс-службе Кремля

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 15 апреля совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, посвященное повышению доступности и улучшению качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты. Как сообщили в среду в пресс-службе Кремля, мероприятие пройдет в режиме видео-конференц-связи.

"Помимо глав ряда регионов, возглавляющих профильные комиссии Госсовета и те субъекты, где были реализованы пилотные проекты, в частности - Новгородскую, Нижегородскую, Сахалинскую области, запланированы выступления генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, мэра Москвы, члена наблюдательного совета АСИ Сергея Собянина, а также вице-премьера Татьяны Голиковой", - говорится в сообщении.

Комплекс направленных на повышение доступности и улучшение качества государственных услуг мер федерального и регионального уровней был разработан в рамках Национальной социальной инициативы, которая реализуется АСИ по поручению Путина. Для разработки механизмов этой инициативы выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации, например, как записать ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, организовать социальное обслуживание для своего пожилого родственника, получить пособие для ребенка, найти работу через центр занятости.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаСобянин, Сергей СеменовичРоссияЧупшева, Светлана Витальевна
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