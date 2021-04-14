Путин проведет 15 апреля совещание по качеству и доступности госуслуг

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 15 апреля совместное заседание президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив, посвященное повышению доступности и улучшению качества государственных услуг в сферах образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты. Как сообщили в среду в пресс-службе Кремля, мероприятие пройдет в режиме видео-конференц-связи.

"Помимо глав ряда регионов, возглавляющих профильные комиссии Госсовета и те субъекты, где были реализованы пилотные проекты, в частности - Новгородскую, Нижегородскую, Сахалинскую области, запланированы выступления генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, мэра Москвы, члена наблюдательного совета АСИ Сергея Собянина, а также вице-премьера Татьяны Голиковой", - говорится в сообщении.

Комплекс направленных на повышение доступности и улучшение качества государственных услуг мер федерального и регионального уровней был разработан в рамках Национальной социальной инициативы, которая реализуется АСИ по поручению Путина. Для разработки механизмов этой инициативы выбраны наиболее распространенные жизненные ситуации, например, как записать ребенка в детский сад, получить амбулаторную или стационарную медицинскую помощь, организовать социальное обслуживание для своего пожилого родственника, получить пособие для ребенка, найти работу через центр занятости.