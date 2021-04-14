Президент Южного Судана сделал прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca

ПРЕТОРИЯ, 14 апреля. /ТАСС/. Президент Южного Судана Салва Киир сделал прививку от коронавируса, использована вакцина компании AstraZeneca. Об этом сообщила в среду кенийская газета Nation .

Что известно о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca в странах ЕС

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"Президент сделал 13 апреля прививку от COVID-19, чтобы показать пример всем гражданам страны", - заявил представитель правительства Южного Судана Барнаба Мариал Бенджамин. Прививку сделал и первый вице-президент страны Риек Машар.

Южный Судан получил в конце марта первую партию вакцины - 132 тыс. доз AstraZeneca. Поставка произведена в рамках международной программы COVAX. В ближайшие недели ожидается прибытие новых партий вакцины по программе COVAX, созданной при участии Всемирной организации здравоохранения. Согласно ее условиям, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, облегчая к ним доступ развивающихся государств.

В Южном Судане выявлено 10 380 инфицированных коронавирусом, скончались 114 человек.