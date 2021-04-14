Минюст хочет модернизировать правила содержания в колониях и СИЗО

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции России намерено пересмотреть действующие правила содержания в колониях и СИЗО для отмены тех норм, которые явно устарели. Об этом сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко на расширенной коллегии министерства.

"В целом, говоря о системе ФСИН, наша задача - создать человеческие условия для людей, которые совершили преступление, но тем не менее являются нашими гражданами", - обозначил задачу министр. "Предусмотренные законодательством ограничения не должны причинять страдания и унижать человеческое достоинство. Наша задача - модернизировать правила внутреннего распорядка, нормы вещевого довольствия и питания", - отметил Чуйченко.

Кроме того, глава Минюста заметил, что уже в этом году нужно начать реализацию пилотного проекта по созданию учреждения ФСИН нового типа, которое сосредоточит в себе и исправительные учреждения разных видов режима и следственный изолятор. В нем будут модернизированы и унифицированы имеющиеся технологии в сфере обеспечения режима и развития производства, и должны быть созданы все условия для работы судов, следователей, органов прокуратуры, адвокатов, общественных организаций. "Родственникам также должно быть удобно приезжать и посещать своих близких", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что пилотный проект может быть осуществлен в Калужской области. "Данное учреждение, по нашим расчетам, будет вмещать до 3 тыс. человек и состоять из нескольких участков с разными видами режимов, а также может использоваться для нужд сразу нескольких регионов", - сообщил на коллегии Чуйченко. По его словам, уже в этом году необходимо подготовить техническое задание и проектную документацию на создание такого учреждения и проработать вопрос финансирования.