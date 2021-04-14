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Пандемия COVID-19
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В Роспотребнадзоре разъяснили новые правила для прибывающих в страну россиян

Все россияне, прибывающие в страну любым видом транспорта, обязаны сдать тест на коронавирус в течение трех дней и загрузить результат на портал госуслуг
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор обязал всех россиян, прибывающих в страну любым видом транспорта, сдать тест на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия и загрузить результат на портал госуслуг. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

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Ранее тест в течение трех дней должны были сдавать только прибывающие в РФ воздушным транспортом.

"С 15.04.2021 всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта: обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации (анкету заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ); в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до получения результатов теста гражданам нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

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РоссияПандемия COVID-19
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