В Роспотребнадзоре разъяснили новые правила для прибывающих в страну россиян

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор обязал всех россиян, прибывающих в страну любым видом транспорта, сдать тест на коронавирус в течение трех дней с момента прибытия и загрузить результат на портал госуслуг. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

Ранее тест в течение трех дней должны были сдавать только прибывающие в РФ воздушным транспортом.

"С 15.04.2021 всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации любым видом транспорта: обеспечить заполнение анкеты прибывающего на территорию Российской Федерации до прибытия на территорию Российской Федерации в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации (анкету заполнить на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ); в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на ЕПГУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до получения результатов теста гражданам нужно соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.