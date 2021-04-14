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В Северной Осетии 15 апреля ждут поставки 3 тыс. экспресс-тестов на коронавирус

Партию распределят между станцией скорой медицинской помощи и первичным медицинским звеном региона

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 апреля. /ТАСС/. Экспресс-тесты для выявления коронавируса в количестве 3 тыс. штук поступят в Северную Осетию по поручению врио главы республики Сергея Меняйло.

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Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"По поручению врио главы РСО-Алания уже завтра в республику будет доставлена партия экспресс-тестов для выявления коронавируса в количестве 3 тыс. штук. Они будут распределены между станцией скорой медицинской помощи и первичным медицинским звеном для своевременной диагностики новой коронавирусной инфекции у пациентов с подозрением на COVID-19", - говорится в сообщении.

В республике COVID-19 подтвержден у 16 565 человек (+13 за сутки), из них 15 808 выздоровели, 185 умерли; число больных в настоящее время - 572.

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РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверная ОсетияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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