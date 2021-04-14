Медикам Петербурга вручили благодарности президента России за борьбу с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Церемония вручения поощрений медикам Санкт-Петербурга от президента России прошла в среду в администрации города, почетные грамоты и благодарности от главы государства за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией получили 68 человек, сообщили в пресс-службе Смольного.

"За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга, почетные грамоты и благодарности Президента Российской Федерации получили 68 сотрудников городских учреждений здравоохранения", - говорится в сообщении.

Награды от имени президента вручил губернатор Петербурга Александр Беглов. Он отметил, что в начале пандемии в Петербурге было 850 инфекционных коек и около 1 тыс. врачей-инфекционистов. Однако за короткий срок удалось перестроить всю городскую систему здравоохранения. Для лечения инфекционных больных были перепрофилированы 20 стационаров, закуплена новая техника и оборудование, оперативно переквалифицировались и медицинские работники.

"Вы - герои нашего времени, уже год на передовой. Вы первыми встретили коронавирус и до сих пор продолжаете с ним бороться. Рискуя собственным здоровьем, помогаете людям победить тяжелую болезнь, дарите жизнь", - процитировали в пресс-службе обращение губернатора к медикам.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что в рекордно короткие сроки в Петербурге ввели в строй корпуса стационаров-трансформеров в Госпитале для ветеранов войн, в больнице №33 в Колпино, в больнице Святителя Луки. Также новые корпуса строятся для больницы Святого Георгия. В общей сложности сегодня создано почти 14 тыс. специализированных коек. Была переформатирована работа первичного звена поликлиник: выстроена новая система приема пациентов участковыми врачами, лечение больных дома и транспортировка их на компьютерную томографию для постановки диагноза.

По последним данным, в Петербурге выявили 404 501 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 360 тыс. человек, умерли 12 693. За последние сутки в городе выявили 712 случаев заражения.