Умер "аферист века" Бернард Мэдофф

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Организатор одной из крупнейших в истории финансовых пирамид Бернард Мэдофф умер в тюрьме штата Северная Каролина в возрасте 82 лет. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По его сведениям, смерть Мэдоффа, по всей видимости, наступила от естественных причин в больничном блоке тюрьмы. Отмечается, что в прошлом году адвокаты пытались добиться его освобождения из тюрьмы, ссылаясь на тяжелую болезнь почек и другие хронические заболевания, однако ходатайство представителей афериста было отклонено.

Мэдофф был арестован в декабре 2008 года. Спустя три месяца он признал, что на протяжении почти двух десятилетий обманывал инвесторов и регуляторов. В результате деятельности фонда Bernard L. Madoff Investment Securities , на деле оказавшегося финансовой пирамидой, пострадали около 3 млн человек по всему миру, которые потеряли в общей сложности $64,8 млрд.

Финансовая пирамида Мэдоффа работала по "схеме Понци", названной так по имени жившего в начале ХХ века в США выходца из Италии Чарльза Понци, который в 1919 году сумел убедить тысячи американцев в возможности обеспечить 50-процентный доход на капиталовложения в течение 45 дней, используя лазейку в ценообразовании на международные почтовые купоны. Хитрость заключалась в том, что никакой лазейки не было, а дивиденды вкладчикам первой волны выплачивались из средств, собранных с новых клиентов.

Мэдофф был приговорен к 150 годам лишения свободы за махинации с ценными бумагами, отмывание денег, мошенничество и дачу ложных показаний.