В Швеции приостанавливают вакцинацию препаратом Johnson & Johnson

СТОКГОЛЬМ, 14 апреля. /ТАСС/. Управление здравоохранения Швеции приостанавливает вакцинацию препаратом Janssen компании Johnson & Johnson против коронавируса. Об этом сообщается в опубликованном в среду пресс-релизе ведомства.

"Американский производитель приостановил поставки вакцины Janssen в Европу. На сегодняшний день в Швецию доставлена 31 тыс. доз, но ни одна из них не распределяется для вакцинации. Шведское управление здравоохранения в настоящее время ожидает результатов текущего расследования Европейского агентства лекарственных средств в отношении безопасности [препарата]. До тех пор не рекомендуется использовать дозы вакцины", - отмечено в сообщении.

В настоящее время ведомство не может точно спрогнозировать, когда появятся новые рекомендации о препарате. Управление также изучает вопрос о том, следует ли установить рекомендации по возрасту для вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. В настоящее время прививки этой вакциной делают людям старше 65 лет.

Компания Johnson & Johnson приостановила поставки вакцины в связи с выявлением побочных эффектов после вакцинации. СМИ сообщают о случаях образования "необычных тромбов" после прививок этим препаратом.