Глава Минкультуры Франции считает, что Нотр-Дам вновь откроется в 2024 году

ПАРИЖ, 14 апреля. /ТАСС/. Министр культуры Франции Розлин Башло считает, что Собор Парижской Богоматери может открыться уже в 2024 году, а на его восстановление собрано уже €830 млн. Об этом она заявила, выступая в среду на слушаниях в Сенате.

"Я могу заверить вас, что в 2024 году Собор Парижской Богоматери будет вновь открыт", - сказала Башло. "Объем средств, собранный к настоящему моменту, позволяет нам спокойно говорить об успешном завершении восстановления, - отметила она. - Речь идет о €830 млн - беспрецедентная сумма, и я, очевидно, являюсь гарантом правильного и прозрачного расходования средств".

По словам министра, работы по обеспечению безопасности конструкций завершатся к концу лета, и после этого начнется фаза реставрации. Башло добавила, что в четверг отправится на осмотр стройки вместе с президентом страны Эмманюэлем Макроном.

2 апреля настоятель собора Патрик Шове заявил, что на полное восстановление пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери может потребоваться 15-20 лет. По его словам, полностью сгоревший шпиль должен быть восстановлен в 2024 году, его вернут на крышу в прежнем виде. Тогда же, в 2024 году, должно завершиться и восстановление органа.

Сильный пожар вспыхнул в соборе Нотр-Дам вечером 15 апреля 2019 года. Как установило следствие, возгорание произошло в районе шпиля, за несколько часов до этого там проводились ремонтные работы. Пламя полностью уничтожило деревянную крышу и шпиль, который упал и догорал затем на полу собора. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Пожар продлился более 15 часов.

Макрон вскоре после пожара отдал распоряжение отреставрировать Нотр-Дам в пятилетний срок. Однако в дальнейшем целый ряд специалистов заявили, что выдержать столь краткий срок невозможно и через пять лет будут завершены лишь самые главные реставрационные работы.