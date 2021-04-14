Курские власти рекомендовали отправлять на удаленку сотрудников в возрасте от 60 лет

КУРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Курской области рекомендовали работодателям региона снизить возраст сотрудников, отправляемых на удаленный режим работы в период пандемии, с 65 до 60 лет из-за высоких показателей заболеваемости и смертности. Соответствующее решение приняли в среду на заседании оперштаба региона.

"Мы видим в последние месяцы летальные исходы в 58 - 60 лет. Рекомендацию [переводить сотрудников на удаленный режим работы] понизим до 60 лет", - сказал в ходе заседания губернатор области Роман Старовойт.

Как отметил главный государственный санитарный врач региона Олег Климушин, самый высокий показатель заболеваемости коронавирусом в Курской области среди жителей старше 65 лет. По итогам недели среди общего количества пациентов с ковидом преобладают жители региона от 50 до 64 лет. К 14 апреля завершили вакцинацию около 59 тыс. человек.

В Курской области с начала пандемии выявлено 35 238 случаев заражения коронавирусом, в том числе 79 - за последние сутки. Выздоровели 30 973 человека, 636 пациентов умерли. В регионе действует масочный режим в общественных местах, в транспорте, рекомендация по соблюдению самоизоляции для жителей старше 65 лет.