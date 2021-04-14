Разработку стратегии развития Дагестана завершат в ближайшее время

МАХАЧКАЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Проект стратегии социально-экономического развития Дагестана на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года в скором времени будет представлен на утверждение, заявил в среду временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меликов.

"Мы завершаем подготовку стратегии социально-экономического развития Дагестана. Она скорректирована под национальные задачи, под сроки исполнения национальных проектов", - сказал Меликов в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По его словам, основные направления развития республики определены, а концепция стратегии находится на согласовании органов исполнительной власти Дагестана.

"Надеюсь в ближайшее время представить ее на согласование федеральным органам исполнительной власти и последующее утверждение", - добавил врио главы республики.

В свою очередь глава правительства подчеркнул, что социально-экономическое развитие Дагестана должно соответствовать национальным целям, обозначенным президентом РФ Владимиром Путиным.