Главы Крыма и Севастополя уверены, что полуостров надежно защищен

СЕВАСТОПОЛЬ/СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Крымский полуостров надежно защищен от любых угроз благодаря вниманию Совбеза РФ и совместной профилактической работе правоохранителей и общественников, считают главы Республики Крым и города Севастополя.

Выступая в среду в Севастополе на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отметил, что США и их союзники подталкивают Украину к провокациям в отношении Крыма, НАТО нарастила свою активность в непосредственной близости от российских границ в Черноморском регионе, а на полуострове сохраняются риски проявлений терроризма и экстремизма, поддерживаемых из-за рубежа.

"Благодарю Николая Платоновича и Совет безопасности Российской Федерации за то внимание, которое оказывается Республике Крым. Уверен, что Крым надежно защищен от любых возможных угроз и вызовов как внешних, так и внутренних", - написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице "ВКонтакте".

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, по сообщению его пресс-службы, рассказал на совещании о профилактической работе в отношении лиц из групп риска и мониторинге интернет-пространства. "Как результат работы - на сегодня организаций или отдельных представителей, а также площадок для реализации "пилотных" проектов несистемной оппозиции, в городе не установлено", - приводит пресс-служба слова Развожаева.

На совещании Патрушев также заявил о необходимости дополнительных мер для гарантированной защиты национальных интересов РФ в Крыму и жителей полуострова на фоне роста напряженности вокруг этого региона из-за действий США, НАТО и Украины.