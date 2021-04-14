Губернатор Новгородской области: модели НСИ показали эффективность в пилотных регионах

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Целевые модели Национальной социальной инициативы (НСИ), реализация которой началась в 2020 году в шести пилотных регионах, показали свою эффективность и позволили сделать некоторые социальные услуги более доступными для населения, сказал журналистам губернатор Новгородской области Андрей Никитин, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Социальная политика".

"Работа по пилотированию целевых моделей, которые мы сегодня обсуждали, она велась последний год. Стало понятно, что эти целевые модели работают, что они действительно позволяют сократить сроки получения документов, количество документов", - сказал он по итогам прошедшего в среду в Москве семинара-совещания по подготовке к заседанию президиума Госсовета по соцвопросам.

По словам Никитина, в целевых моделях "есть вопросы, которые касаются региональных вопросов, но есть и вопросы, которые требуют нормативных изменений на федеральном уровне". При этом губернатор отметил, что в период пандемии были приняты важные решения, непосредственно касающиеся социальной поддержки граждан. "Смысл того, что мы сегодня делаем - сделать так, чтобы те социальные гарантии, те гарантии образования, медицинские гарантии, которые есть у людей, были еще и удобными. Чтобы для их получения не требовалось совершать лишних движений, плодить лишнее количество бумаг", - пояснил он.

АСИ по поручению президента РФ в 2020 году при участии Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика" разработало механизмы НСИ и провело их пилотную апробацию в нескольких регионах. Механизмы НСИ апробировались в Новгородской, Нижегородской, Кемеровской, Калининградской, Сахалинской областях и в Башкирии. В 2021 году НСИ должна быть запущена по всей стране.

Для пилота были выбраны 10 наиболее распространенных жизненных ситуаций - это трудоустройство, получение пособий на ребенка, организация ухода за пожилым человеком, присмотр и уход за ребенком дошкольного возраста, получение общего образования, запись ребенка в кружки и секции, получение амбулаторной, стационарной и высокотехнологичной медицинской помощи, получение технических средств реабилитации.