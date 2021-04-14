Минздрав предложил 19 мая сделать Днем фармацевтического работника

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Минздрав России предлагает установить 19 мая новый профессиональный праздник - День фармацевтического работника, следует из проекта постановления, опубликованного в среду на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Благополучие государства во многом определяется за счет уровня здоровья населения. Одним из определяющих шагов в этой сфере является развитие фармацевтической отрасли на территории нашего государства. В настоящее время в рамках фармацевтической отрасли России ежедневно трудятся тысячи профессионалов своего дела. Именно благодаря сотрудникам этого направления население Российской Федерации имеет свободный доступ к профессиональной объективной фармацевтической помощи, включая фармакотерапию современными лекарственными препаратами, что благотворно сказывается на состоянии здоровья россиян", - следует из пояснительной записки к документу.

В Минздраве полагают, что установление 19 мая такого ежегодного профессионального праздника как "День фармацевтического работника" позволит чествовать раз в год не только провизоров и фармацевтов, но и иных работников фармацевтической отрасли. "Дата 19 мая выбрана в качестве дня фармацевтического работника не случайно, так как именно 19 мая 1581 г. с разрешения Ивана IV (Грозного) в России была открыта первая аптека, в которой помимо продажи лекарственных препаратов, также было и их производство. 28 апреля 2014 г. состоялся Всероссийский съезд фармацевтических работников, на котором единогласно было поддержано решение об учреждении такого профессионального праздника", - следует из записки.