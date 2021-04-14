Минздрав Белоруссии одобрил вакцину "Спутник V", произведенную на "Белмедпрепаратах"

МИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Белоруссии одобрило вакцину "Спутник V", розлив которой проводился на предприятии "Белмедпрепараты", сообщило ведомство в своем Telegram-канале в среду.

"Вакцина "Спутник V", розлив которой проводился на РУП "Белмедпрепараты", одобрена Минздравом, - сказано в сообщении. - Решение принято по результатам всесторонней экспертной оценки материалов регистрационного досье, проведенной специалистами УП ЦЭИЗ, РНПЦ микробиологии и эпидемиологии". При этом контроль качества как опытно-промышленных серий, так и промышленных серий осуществлялся центром имени Н. Ф. Гамалеи совместно с "Белмедпрепаратами".