В Ленинградском зоопарке умерла одна из старейших белых медведиц в мире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. В Ленинградском зоопарке умерла белая медведица Услада, которая являлась одним из старейших в мире представителей этого вида животных. Об этом сообщается в среду на странице зоопарка во "ВКонтакте" .

"С грустью сообщаем, что 13 апреля скончалась белая медведица Услада. Она прожила долгую жизнь в окружении любящих ее людей - в прошлом году ей исполнилось 33 года (средняя продолжительность жизни этих хищников в зоопарках составляет около 25 лет). Услада была одной из старейших белых медведей в мире", - говорится в сообщении зоопарка.

В Ленинградском зоопарке медведица прожила почти 28 лет. Отмечается, что она родилась в Казанском зооботсаду, а спустя шесть лет приехала в Санкт-Петербург.

У Услады и другого старожила Ленинградского зоопарка - белого медведя Меньшикова, с которым они создали пару в 1993 году, родились 16 детенышей. "Наблюдая за тем, как медведица трогательно и нежно заботится о малышах, сложно было представить, что на самом деле она грозная хищница. Детеныши разъехались по всему миру: их можно встретить в зоопарках Чехии, Китая, Японии, Канады и даже Австралии", - рассказали в учреждении.

Услада считалась символом Ленинградского зоопарка.