Сочи готовится принять более 4 млн туристов с мая по сентябрь

СОЧИ, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Сочи отметили рост спроса на отдых на курорте из-за закрытия сообщения с Турцией, предполагается, что с мая по сентябрь город посетят "гораздо больше" 4 млн человек, сообщили в пресс-службе администрации Сочи в среду.

"Мы ожидали принять в период с мая по сентябрь порядка 4 млн гостей. Сегодня очевидно, что эта цифра может быть гораздо больше. В условиях массового притока туристов в город важно обеспечить высокий уровень сервиса и сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию", - сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский, чьи слова приводит пресс-служба.

Для того, чтобы избежать вспышек коронавируса и успешно провести сезон, необходимо мобилизовать все структуры и хозяйствующие субъекты, подчеркнул Копайгородский. Департамент курортов и туризма Сочи разработает систему оповещения о загруженности номерного фонда во всех средствах размещения, а также в городе появится горячая линия, куда гости города смогут обращаться за помощью в случае необходимости.

"Важно сформировать в Сочи достаточный объем продовольствия, проработать вопрос обеспечения торговых точек товарами первой необходимости. Глава города Алексей Копайгородский подчеркнул, что перебои с доставкой недопустимы. Необходимо контролировать качество оказания услуг в точках общественного питания, вести мониторинг ценообразования на курорте, чтобы цена была адекватна качеству", - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что будет также обеспечен запас медикаментов. Сейчас власти рассматривают возможность создания дополнительных бригад скорой помощи и привлечения персонала из других городов края. В четверг дополнительный инструктаж на соблюдение всех санитарно-эпидемиологических мер пройдет среди персонала отелей, гостиниц и санаториев.

В преддверии старта летнего туристического сезона ресурсоснабжающие организации должны проверить экстренные мощности, состояние техники, а также увеличить число бригад в ночное время, чтобы оперативно устранять возможные аварии. Кроме того, будет усилен контроль соблюдения масочного режима в автобусах и маршрутках.