{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Смоленской области проведут проверку из-за первоочередной вакцинации чиновников

Глава региона Алексей Островский подчеркнул, что эта медицинская процедура не предполагает статусности и разделения

ТАСС, 14 апреля. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил разобраться в ситуации, когда вместо жителей деревни Григорьевское на специально отправленной машине скорой помощи в пункт вакцинации от коронавируса приехали чиновники администрации и работники соцучреждений. Виновные понесут наказание, сообщил глава региона в среду на своей странице в "ВКонтакте".

"Будем разбираться в этой ситуации. Если указанные факты подтвердятся, то виновные понесут наказание. Вакцинация от коронавируса у нас массовая и добровольная и, безусловно, не предполагает никакой статусности и разделения. Сейчас для нас главное - сформировать коллективный иммунитет, чтобы противостоять пандемии", - сообщил Островский.

Губернатор отметил, что одна из жительниц Новодугинского района написала ему в социальных сетях о том, что из-за плохой дороги в деревню Григорьевское выслали машину скорой помощи за желающими привиться. Но в результате в пункт вакцинации отвезли только несколько работников администрации и соцучреждений. Женщина назвала эту ситуацию "вакцинацией для избранных". "Дал указание своему профильному заместителю Полине Хомайко и главе Новодугинского района Владимиру Соколову более активно информировать население о ходе вакцинации на местах, а также строго предупредить главных врачей медицинских учреждений, где открыты пункты вакцинации, о недопустимости подобных прецедентов", - добавил Островский.

Теги
Островский, Алексей ВладимировичРоссияСмоленская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Минниханов пригласил Боснию и Герцеговину вступить в группу "Россия - Исламский мир"
Президент Татарстана обратил внимание на важность обмена передовыми практиками
Читать полностью