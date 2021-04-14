Грушко заявил об интересе балканских стран к вакцине "Спутник V"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Ряд европейских стран, в том числе и на Балканах, проявляют большой интерес к российской вакцине "Спутник V". Об этом заявил в среду в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Сан-Марино, балканские страны проявляют большой интерес [к вакцине "Спутник V"]. Некоторые другие сигнализировали. Я сейчас бы не стал их называть, потому что предметные переговоры по возможным контрактам не начались. Но количество стран достаточно высоко", - отметил замминистра.

Грушко указал, что уже около 60 стран в мире проявили интерес к российской вакцине: некоторые государства получают партии препарата, с другими российская сторона ведет переговоры о поставках и производстве. В ЕС многие правительства ждут одобрения со стороны регулирующего органа - Европейского агентства лекарственных средств, но отдельные страны приняли решения о сотрудничестве с РФ на национальном уровне, пользуясь гибкостями в регламентах сообщества.

"Наша позиция остается неизменной. Мы готовы работать со всеми, кто проявляет в этом заинтересованность. Мы против политизации проблем. Исходим из того, что для того, чтобы справиться с пандемией, нужно налаживать самое высокое международное сотрудничество. У нас нет никакой двойной повестки дня", - подчеркнул Грушко.

По его словам, Москва откровенно указывает всем партнерам на то, что технические возможности по поставкам препарата за рубеж определяются прежде всего потребностями для вакцинации российских граждан внутри страны. "Собственно, в этом и заключается суть тех контактов, которые поддерживаются Российским фондом прямых инвестиций и другими нашими структурами по вопросам сотрудничества по "Спутнику V", - заключил замглавы МИД РФ.

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек. Более 30 стран начали массовую вакцинацию этим препаратом. Его эффективность на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet.