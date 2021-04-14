В Японии вызвал критику талисман в виде трития, созданный на фоне сброса воды с АЭС

ТОКИО, 14 апреля. /ТАСС/. Персонаж-талисман в виде трития, призванный развеять опасения жителей Японии по поводу готовящегося сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", вызвал критику у местного населения, которое посчитало его неуместным. Министерство по восстановлению экономики Японии в среду убрало со всех своих платформ информацию о нем - всего через день после запуска этой кампании.

Рисованный талисман добродушного вида с румяными щеками и знаком плюс над головой был опубликован на сайте японского ведомства во вторник вскоре после официального объявления японскими властями о решении слить в океан значительный массив воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ. В опубликованном японским министерством памфлете, в частности, подчеркивается, что "уровень радиоактивного излучения, исходящего от трития, крайне мал" и что "не стоит беспокоиться о негативном влиянии на здоровье" от него. Также там подчеркивалось, что практика сброса такой воды с атомных объектов уже осуществляется во многих других странах мира.

По данным японского агентства Kyodo, решение приостановить использование талисмана, изображающего тритий, было вызвано именно негативной реакцией местного населения. Подчеркивается, что дизайн персонажа будет изменен с учетом озвученной местными жителями критики.

Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. За это время предполагается подготовить и проверить дополнительное оборудование, провести соответствующие работы. Как сообщили ТАСС в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии, ведающем проблемами атомных станций в стране, содержание трития в воде, которую предполагается через два года начать сбрасывать в океан из цистерн на территории АЭС "Фукусима-1", будет в 40 раз ниже безопасного уровня, установленного действующими в Японии нормами.

Сейчас в стальных баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, очищенной, как сообщается, от большинства опасных радиоактивных веществ. Однако она содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удается.