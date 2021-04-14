Мурашко назвал "неинфекционной эпидемией" рост числа пациентов с сахарным диабетом в мире

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Рост числа пациентов с сахарным диабетом во всем мире принимает характер неинфекцинной эпидемии, поэтому необходимо принимать консолидированные решения по борьбе с этой проблемой, сказал в среду министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Проблема сахарного диабета является широко распространенной и входит в число неинфекционных заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидизации и смерти людей. Катастрофический рост числа заболевших во всем мире принимает характер неинфекционной эпидемии. В этой связи необходимо скоординировать совместные решения всех стран для решения этой глобальной проблемы", - сказал министр на глобальном саммите Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по диабету.

В частности, отметил глава Минздрава, в России проблеме сахарного диабета уделяется особое внимание, и большой прорыв в борьбе с заболеванием был сделан еще в 1996 году благодаря государственной поддержке этого направления и утверждению соответствующей целевой программы. Он также добавил, что значительный вклад в своевременное выявление сахарного диабета вносит всеобщая диспансеризация населения, в рамках которой проводится скрининг для выявления данного заболевания.

"Обеспечение пациентов своевременным и качественным лечением является критически важным и позволяет избежать прогрессирования болезни, избежать тяжелых осложнений, инвалидизаций. В РФ лекарственные препараты, необходимые для людей с сахарным диабетом, входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Пациенты в РФ бесплатно получают не только генноинженерные инсулины человека, но и инновационные аналоги инсулинов ультрадлинного и ультракороткого действия, а также неинсулиновые препараты", - сообщил Мурашко.

Кроме того, большое внимание в борьбе с сахарным диабетом РФ уделяется вопросам рационального питания и достаточной активности в рамках реализации федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" нацпроекта "Демография".

"РФ всецело разделяет озабоченность мировой общественности проблемами неинфекционных заболеваний и, в частности, проблемами сахарного диабета. Наша страна приняла на себя ответственность - выдвижение этой проблематики в число ключевых вопросов, рассматриваемых не только ВОЗ, но и ООН. Мы оказываем помощь странам, имеющим высокий показатель смертности от неинфекционных заболеваний, в том числе сахарного диабета", - заключил глава Минздрава РФ.