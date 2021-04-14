Глава Русской службы "Радио Свобода" сообщил, что бюро в Москве закрывать не планируется

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Планов закрывать московское бюро "Радио Свобода" (признано СМИ-иноагентом) нет. Об этом ТАСС сообщил глава Русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый.

"Радио Свобода" не намеревается закрывать свое бюро в Москве. Некоторым сотрудникам Русской службы и "Настоящего времени" (признано СМИ-иноагентом) предложены новые контракты", - сообщил он. Шарый заметил, что сотрудникам предлагают новые позиции за пределами России в рамках кадровой ротации.

О планах по существенному сокращению присутствия "Радио Свобода" и "Настоящего времени" в России ранее Русской службе ВВС рассказали девять сотрудников этих медиаорганизаций. В публикации уточнялось, что части сотрудников "предлагают ехать в Прагу, части на Украину".