В США предъявили обвинения экс-сотруднице полиции, застрелившей темнокожего

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Прокуратура округа Вашингтон (штат Миннесота) предъявила обвинения в причинении смерти по неосторожности бывшей сотруднице полиции города Бруклин-Сентер Ким Поттер, которая 11 апреля застрелила темнокожего Данте Райта. Об этом окружной прокурор Пит Орпут сообщил в среду журналистам телеканала CNN.

Полицейские в Бруклин-Сентере остановили автомобиль 20-летнего Райта из-за нарушения правил дорожного движения. При попытке задержания Райт сел обратно в машину и попытался скрыться, после чего Поттер выстрелила в него. Автомобиль Райта проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте.

Поттер инкриминируется непредумышленное причинение смерти по неосторожности. Согласно законам Миннесоты, это менее тяжкое преступление, чем убийство. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

В полиции заявили, что смерть Райта стала следствием ошибки Поттер. Она якобы хотела применить электрошоковое устройство, однако произвела выстрел из пистолета. Произошедшее привело к массовым беспорядкам и столкновениям между протестующими и полицией, в Миннеаполисе и его окрестностях введен комендантский час.

Власти Бруклин-Сентера заявили во вторник, что Ким Поттер подала прошение о немедленном увольнении из полиции.

Бруклин-Сентер является пригородом Миннеаполиса, где в настоящее время проходит резонансный судебный процесс по делу экс-полицейского Дерека Шовина. Его обвиняют в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года. Смерть афроамериканца вызвала в прошлом году массовые протесты по всей стране.