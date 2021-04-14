В Нижегородской области откроют первый в России мемориальный комплекс Александра Невского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апреля. /ТАСС/. Первый в России мемориальный комплекс имени князя Александра Невского откроют в Городце Нижегородской области в конце 2021 года, сообщил в среду заместитель губернатора региона, министр культуры области Олег Беркович во время конференции, посвященной празднованию 800-летия князя.

В среду в Нижнем Новгороде проходит ряд мероприятий под общим названием "Александр Невский. 800 лет с Россией". В программе научно-практическая конференция, посвященная 800-летию князя, а также открытие фотовыставки.

"Очень значимое для нас мероприятие, которое пройдет в конце года, это открытие первого в стране мемориального комплекса Александра Невского в Городце", - сказал Беркович.

По его словам, комплекс будет расположен на территории усадьбы купца Корытникова. Это будет современный музей, в том числе с различными инсталляциями.

Ранее пресс-служба губернатора и правительства региона сообщала, что основой экспозицией комплекса станет богатая археологическая коллекция, исторические собрания Городецкого историко-художественного музейного комплекса.

Александр Невский - великий князь владимирский (1252-1263 г. г.), князь новгородский (1236-1240, 1241-1263 г. г.). Руководил русскими войсками в обороне северо-западных территорий Руси от шведских (Невская битва 15 июля 1240 г.) и немецких (Ледовое побоище 5 апреля 1242 года) захватчиков. Организовал посольство в Норвегии (1251 г.), возглавил военный поход в Финляндию (1256 г.), канонизирован РПЦ в 1547 году. Умер Невский 14 ноября 1263 года в возрасте 42 лет в Городце на тот момент Владимирского княжества.

О праздновании

В 2021 году в России отмечается 800-летие со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В июне 2014 года президент России подписал указ, определяющий порядок подготовки и проведения этого события.