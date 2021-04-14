Модель НСИ позволит втрое сократить ожидание надомных услуг в Нижегородской области

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Механизмы Национальной социальной инициативы (НСИ), реализация которой началась в 2020 году в шести пилотных регионах, в том числе в Нижегородской области, позволят в три раза сократить в регионе срок ожидания оказания надомного обслуживания пожилых людей с момента их обращения. Об этом сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам прошедшего в среду в Москве семинара-совещания по подготовке к заседанию президиума Госсовета по соцвопросам.

"В Нижегородской области, например, по результатам модели АСИ было выявлено, что срок протекания процесса получения надомного обслуживания пожилым гражданином от момента обращения составляет шесть дней. [Была] выработана позиция, что любой процесс должен занимать два дня. Можно, конечно, рассчитывать и на большее, чтобы социальный работник приехал сразу же, но мы должны двигаться постепенно, два дня [ожидания] - это то, к чему мы можем прийти достаточно быстро", - сказал Никитин.

Он также отметил, что за время реализации модели НСИ в регионах, участвующих в пилотном проекте, были разобраны конкретные жизненные ситуации, где люди сталкиваются с необходимостью получения конкретной услуги, были спрогнозированы процессы, которые увеличивают сроки получения социальных услуг и усложняют взаимодействие с рядом организаций. После этого были разработаны конкретные предложения по решению проблем.

АСИ по поручению президента РФ в 2020 году при участии Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, комиссии Госсовета по направлению "Социальная политика" разработало механизмы НСИ и провело их пилотную апробацию в ряде регионов. Механизмы НСИ апробировались в Новгородской, Нижегородской, Кемеровской, Калининградской, Сахалинской области и в Башкирии. В 2021 году НСИ должна быть запущена по всей стране.

Для пилота были выбраны 10 наиболее распространенных жизненных ситуаций для человека и семьи, это трудоустройство, получение пособий на ребенка, организация ухода за пожилым человеком, присмотр и уход за ребенком дошкольного возраста, получение общего образования, запись ребенка в кружки и секции, получение амбулаторной, стационарной и высокотехнологичной медицинской помощи, получение технических средств реабилитации.