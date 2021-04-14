Минюст США не стал возбуждать дело против застрелившего женщину в Конгрессе 6 января

ВАШИНГТОН, 14 апреля. /ТАСС/. Офис прокурора столичного округа Колумбия и подразделение Минюста США по гражданским правам не стали возбуждать уголовное дело против полицейского, от выстрела которого в ходе беспорядков на территории Конгресса 6 января погибла 35-летняя Эшли Бэббит. Заявление о прекращении соответствующего расследования размещено в среду на сайте ведомства.

"Проведено тщательное расследование гибели госпожи Бэббит. Следователи изучили видеозаписи в соцсетях, опросили причастного к событию сотрудника, других сотрудников и свидетелей, - отмечается в тексте. - На основании этого расследования определено, что нет достаточных оснований для уголовного преследования полицейского. Представители ведомства уведомили семью Бэббит о данном решении".

6 января сторонники экс-президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку Эшли Бэббит. Она ранее служила в американских ВВС. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.