В Думе заявили, что в России создана эффективная система защиты прав человека

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Эффективная система защиты прав человека была создана в России за последние годы, она будет улучшаться по мере преодоления последствий экономического кризиса. Такое мнение в среду в беседе с ТАСС высказал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.

"В нашей стране, я считаю, за эти годы мы создали достаточно эффективную систему защиты прав человека. И она улучшается, она растет на глазах", - сказал Гаврилов, отвечая на вопрос о тенденциях в области защиты прав человека в России за период полномочий нынешнего омбудсмена Татьяны Москальковой. "Мы можем с чистой совестью предъявлять нашу систему как предмет для подражания всем нашим коллегам, особенно западным", - уверен он.

При этом парламентарий признал наличие серьезных сложностей в правозащитной сфере на фоне пандемии коронавируса, связанных, в первую очередь, с нарушением трудовых прав и качеством медицинской помощи. "Я считаю, что у нас в общем ситуация с правами человека производна от социально-экономического состояния. Она будет улучшаться, я надеюсь, с выходом из кризиса", - отметил он.

В целом, считает депутат, эффективность правозащитной системы повышается, чему должно способствовать формирование системы региональных омбудсменов. "У нас был уполномоченный, сначала полуобщественный, потом реальный, на него все это сваливалось. Теперь у нас выстроена система. Это вертикаль уполномоченных, не замкнутая под губернаторов, исполнительную власть, под депутатов", - пояснил он. По его словам, необходимо также подумать над расширением полномочий федерального уполномоченного.

В среду комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рассмотрел доклад о результатах работы уполномоченного по правам человека в России за 2020 год. В заседании приняла участие федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова.

Госдума 22 апреля рассмотрит вопрос о переназначении Москальковой на должность уполномоченного по правам человека в РФ. Ранее ее кандидатуру выдвинул президент РФ Владимир Путин.