В НИУ ВШЭ намерены сделать все необходимое, чтобы сотрудница журнала DOXA смогла доучиться

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) обеспечит возможность завершить обучение на бакалавриате студентке Алле Гутниковой, которая является сотрудницей журнала DOXA и которой суд запретил выходить из дома с 00:00 часов до 23:59 и пользоваться средствами связи.

"Университет сделает все необходимое для того, чтобы студентка Алла Гутникова с учетом избранной для нее меры пресечения имела возможность завершить обучение на четвертом курсе бакалавриата. Мы исходим из презумпции невиновности и ждем решения суда", - говорится в среду официальном Telegram-канале НИУ ВШЭ.

Басманный суд Москвы в среду на два месяца запретил определенные действия четверым редакторам независимого студенческого журнала DOXA, в том числе Гутниковой. Согласно решению суда, им запрещено покидать помещение с 00:00 часов до 23:59, использовать средства связи и общаться с кем-либо, кроме родственников и следователя.

Всем фигурантам предъявлено обвинение по ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего"). Они проходят по одному делу с главой штаба Алексея Навального Леонидом Волковым. По этому делу в течение февраля и марте велись допросы несовершеннолетних участников несогласованных акций в Москве, Петербурге, Самаре, Архангельске, Тобольске и других городах.