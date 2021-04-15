Словения освободит привитых "Спутником V" от карантина при въезде в страну

ЛЮБЛЯНА, 15 апреля. /ТАСС/. Словенские власти приняли решение о расширении списка вакцин от коронавируса, привитые которыми освобождаются от необходимости отбывать 10-дневный карантин после въезда на территорию страны. В него добавлены российский препарат "Спутник V" и вакцина американской компании Johnson & Johnson ("Джонсон энд Джонсон"). Об этом говорится в итоговом протоколе очередной сессии кабинета министров республики, опубликованном в среду на его сайте.

Указ вступит в действие с момента его публикации в очередном выпуске словенской правительственной газеты, выход которого намечен на четверг. Полиция Словении будет принимать свидетельства о вакцинации на словенском и английском языках, прививку нужно будет сделать не менее чем за 21 день до приезда в республику. Кроме того, на привитых указанными препаратами не будет распространяться запрет на необязательные поездки между регионами страны.

Ранее словенские власти считали основанием для освобождения от карантина лишь сертификаты о прививке вакцинами компаний BioNTech ("Бионтек") и Pfizer ("Пфайзер"), Moderna ("Модерна"), AstraZeneca ("Астразенека"). Также в страну свободно пускали людей, перенесших инфекцию в последние шесть месяцев (при наличии соответствующего подтверждения от врача или медицинской лаборатории из стран ЕС и Шенгена), и обладателей негативных ПЦР-тестов из стран Евросоюза, Шенгенского соглашения, Великобритании и США.